China e Suriname celebram 50 anos de relações diplomáticas

CGTN – O presidente chinês, Xi Jinping, e a presidente do Suriname, Jennifer Geerlings-Simons, trocaram mensagens de felicitações pelo 50º aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas entre os dois países.

Xi Jinping destacou que a amizade entre China e Suriname possui uma longa trajetória e resistiu ao teste dos tempos. Segundo ele, ao longo das últimas cinco décadas, os dois países sempre mantiveram relações baseadas no respeito mútuo e na igualdade, além de se apoiarem firmemente em questões relacionadas aos interesses fundamentais e às principais preocupações de cada lado.

“Atribuo grande importância ao desenvolvimento das relações China-Suriname e estou disposto a trabalhar com a presidente Simons para fortalecer a confiança mútua estratégica, dar continuidade à amizade tradicional, ampliar os resultados da cooperação pragmática em diversas áreas e escrever um novo capítulo da parceria estratégica entre os dois países”, declarou.

Jennifer Geerlings-Simons afirmou que, desde o estabelecimento das relações diplomáticas há 50 anos, os laços entre Suriname e China vêm se aprofundando continuamente, com uma amizade cada vez mais sólida e uma cooperação estratégica mais estreita. A presidente surinamesa disse ainda valorizar os resultados alcançados pela cooperação bilateral em diferentes áreas e expressou a expectativa de que os dois países fortaleçam ainda mais a união, aprofundem a cooperação e concretizem as aspirações comuns de prosperidade e desenvolvimento.