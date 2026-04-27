China entrega maior navio transportador de GNL construído pela indústria do país

CGTN – O primeiro navio transportador de gás natural liquefeito (GNL) com capacidade de 180 mil metros cúbicos, projetado e construído de forma independente pela China, o Georgetown, foi entregue neste domingo (26). A embarcação partiu lentamente do trecho de Nantong, no rio Yangtzé, com destino a Singapura.

O navio tem 298,8 metros de comprimento total e 48 metros de largura, sendo equipado com um sistema de propulsão de baixa velocidade movido a combustível duplo. É o maior navio transportador de GNL em capacidade de carga já fabricado pela indústria naval chinesa, marcando um grande avanço do país na produção de embarcações de alta tecnologia para energia limpa.

Com a entrega do Georgetown, a China passa a contar com cinco estaleiros com capacidade para entregar navios transportadores de GNL, elevando o nível de construção ao patamar das potências mundiais do setor.

Fonte: CMG