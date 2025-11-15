China expressa preocupação com tendências militares e de segurança do Japão

CGTN – Em 14 de novembro, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Lin Jian, afirmou na coletiva de imprensa que a China está profundamente preocupada com as recentes tendências do Japão nas áreas militar e de segurança.

Embora o Japão se apresente como um “Estado pacífico” e defenda a construção de um mundo livre de armas nucleares, o atual governo tem adotado posições ambíguas sobre os “três princípios não nucleares”, insinuando a possibilidade de abandoná-los. Além disso, autoridades japonesas chegaram a afirmar que não descartam a introdução de submarinos nucleares, sinais que revelam um perigoso retrocesso na política japonesa e enviam alertas à comunidade internacional.

Neste ano, que marca os 80 anos da vitória na Guerra de Resistência do Povo Chinês contra a Agressão Japonesa e na Guerra Antifascista Mundial, bem como os 80 anos da restauração de Taiwan, a China insta o Japão a refletir profundamente sobre sua história de agressão, a seguir firmemente o caminho do desenvolvimento pacífico e a parar de buscar justificativas para a expansão de suas capacidades militares. Segundo Lin Jian, espera-se que o Japão reconquiste a confiança dos países vizinhos da Ásia e da comunidade internacional por meio de ações concretas.

Fonte: CMG