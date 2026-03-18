China fornecerá assistência humanitária emergencial ao Irã, Jordânia, Líbano e Iraque

CGTN – A China fornecerá assistência humanitária emergencial ao Irã, à Jordânia, ao Líbano e ao Iraque, com o objetivo de aliviar o sofrimento das populações afetadas. A informação foi divulgada pelo porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Lin Jian, durante coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira (17).

Segundo o porta-voz, a China defende o conceito de comunidade com futuro compartilhado para a humanidade e segue os princípios do internacionalismo e do humanitarismo. “O atual conflito tem causado graves desastres humanitários no Irã e em outros países da região, diante dos quais a China expressa sua solidariedade. O país continuará a envidar esforços para promover a paz e pôr fim aos confrontos, buscando restabelecer o quanto antes a estabilidade regional”, afirmou Lin.

A Agência da ONU para Refugiados declarou recentemente que a crise no Oriente Médio constitui uma “grave emergência humanitária”, com cerca de 25 milhões de pessoas deslocadas nas áreas afetadas. O Irã registra numerosas vítimas civis; no Líbano, aproximadamente 800 mil pessoas foram desalojadas; enquanto Jordânia e Iraque também enfrentam impactos significativos.