China insta o Japão a cessar a manipulação na questão de Taiwan

CGTN – A China insta mais uma vez o Japão a respeitar o espírito dos quatro documentos políticos China-Japão e a honrar seus compromissos políticos, além de cessar manipulações e ações imprudentes na questão de Taiwan.

Tal afirmação foi feita nesta terça-feira (27) em uma coletiva de imprensa pelo porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Guo Jiakun.

Guo comentou as declarações da primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, de que, caso surja uma crise no estreito de Taiwan, os Estados Unidos e o Japão poderão tomar ações conjuntas para evacuar seus cidadãos e de que, nessa circunstância, o Japão não poderia abandonar seus aliados.

Segundo Guo, o Japão alegou que vai agir dentro dos limites legais, mas interfere repetida e descaradamente nos assuntos internos da China, chegando inclusive a emitir ameaças militares contra o país. “Isso é totalmente contraditório”, apontou o diplomata chinês.

Guo salientou que, em termos da história e de direito, o Japão não possui nenhuma qualificação para interferir em assuntos relativos a Taiwan. As declarações da parte japonesa expõem mais uma vez as ambições de suas forças de direita de provocar confrontos, criar problemas, acenar com a “remilitarização” e desafiar a ordem internacional do pós-guerra.

“Isso representa uma grave ameaça à paz e à estabilidade regionais, bem como à base política das relações China-Japão, diante da qual a comunidade internacional deve permanecer altamente vigilante e resistir resolutamente”, enfatizou Guo.

tradução: Shi Liang

revisão: Iara Vidal