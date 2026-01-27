TV 247 logo
      China insta o Japão a cessar a manipulação na questão de Taiwan

      Tal afirmação foi feita nesta terça-feira (27) em uma coletiva de imprensa pelo porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Guo Jiakun

      CGTN – A China insta mais uma vez o Japão a respeitar o espírito dos quatro documentos políticos China-Japão e a honrar seus compromissos políticos, além de cessar manipulações e ações imprudentes na questão de Taiwan. 

      Tal afirmação foi feita nesta terça-feira (27) em uma coletiva de imprensa pelo porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Guo Jiakun.  

      Guo comentou as declarações da primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, de que, caso surja uma crise no estreito de Taiwan, os Estados Unidos e o Japão poderão tomar ações conjuntas para evacuar seus cidadãos e de que, nessa circunstância, o Japão não poderia abandonar seus aliados.  

      Segundo Guo, o Japão alegou que vai agir dentro dos limites legais, mas interfere repetida e descaradamente nos assuntos internos da China, chegando inclusive a emitir ameaças militares contra o país. “Isso é totalmente contraditório”, apontou o diplomata chinês. 

      Guo salientou que, em termos da história e de direito, o Japão não possui nenhuma qualificação para interferir em assuntos relativos a Taiwan. As declarações da parte japonesa expõem mais uma vez as ambições de suas forças de direita de provocar confrontos, criar problemas, acenar com a “remilitarização” e desafiar a ordem internacional do pós-guerra. 

      “Isso representa uma grave ameaça à paz e à estabilidade regionais, bem como à base política das relações China-Japão, diante da qual a comunidade internacional deve permanecer altamente vigilante e resistir resolutamente”, enfatizou Guo.

      tradução: Shi Liang

      revisão: Iara Vidal

