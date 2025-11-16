China insta seus cidadãos a reconsiderar seus estudos no Japão

CGTN – O Ministério da Educação da China emitiu neste domingo (16) um alerta sobre estudos no exterior, levando em conta a recente instabilidade na situação de segurança social ligada à alta incidência de crimes contra cidadãos chineses no Japão.

O órgão lembrou a aqueles que já estão no Japão ou planejam viajar para estudar no país em breve que acompanhem de perto a situação de segurança local, reforcem a avaliação de riscos e fortaleçam efetivamente a consciência de prevenção, aconselhando que os cidadãos chineses reconsiderem seus estudos no Japão.

Fonte: CMG