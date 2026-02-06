China lança mais uma grande inciativa para incentivar importações

CGTN – Foi lançada no dia 4, em Beijing, a inciativa “Grande mercado para todos: exportar para a China”. A vice-presidente da Tesla, Tao Lin, participou do evento e disse que a iniciativa não apenas sinaliza a ampliação da abertura de alto nível da China, como também trará oportunidades sem precedentes para empresas transnacionais, como a Tesla.

O Ministério do Comércio da China anunciou que, a partir de agora, serão realizadas mais de cem atividades da série “Exportar para a China'” em 2026, que terão Tailândia, Reino Unido, Cazaquistão, Quênia, entre outros países, como temas centrais, com o objetivo de importar mais produtos e serviços de alta qualidade para o mercado chinês.

Como o maior país de comércio de mercadorias do mundo, a China tem dado atenção constante ao aumento das importações e já ocupa a posição de segundo maior mercado importador global há 17 anos consecutivos.

Há oito anos, foi criada a Exposição Internacional de Importação da China (CIIE, na sigla em inglês), a única exposição de nível nacional dedicada exclusivamente às importações. Até o momento, o valor acumulado dos negócios alcançados na CIIE ultrapassou US$ 580 bilhões.

O ano de 2026 marca o início do 15º Plano Quinquenal da China. O país lançou agora a série de atividades “Grande mercado para todos: exportar para a China”, com o objetivo de criar mais um canal para a entrada de produtos globais no mercado chinês.

Na semana passada, durante a visita oficial do primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, à China, os dois países assinaram um Memorando de Entendimento sobre a Cooperação no Âmbito da Iniciativa “Grande mercado para todos: exportar para a China”. O Reino Unido foi o primeiro país a firmar um acordo de cooperação com a China dentro dessa iniciativa.

O embaixador do Reino Unido na China, Peter Wilson, afirmou que a realização das atividades de “exportar para a China” é oportuna e representa um sinal importante da ampliação da abertura chinesa.

Vale lembrar de que, em 2025, o PIB chinês ultrapassou 140 trilhões de yuans, o valor total das vendas no varejo de bens de consumo atingiu 50 trilhões de yuans e o total de importações de mercadorias chegou a 18,48 trilhões de yuans.

Em um contexto de avanço do protecionismo e do aumento das incertezas globais, a iniciativa “exportar para a China” contribuirá para a construção de uma economia mundial mais aberta e trará maior previsibilidade. A China é hoje não apenas uma grande potência manufatureira, mas também um grande país consumidor.

Fonte: CMG