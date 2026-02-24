China lidera bilheteria mundial em 2026

CGTN – A bilheteria do mercado cinematográfico da China assumiu a liderança mundial, com a receita (incluindo pré-vendas) em 2026 ultrapassando 8,3 bilhões de yuans até segunda-feira (23).

O forte desempenho foi impulsionado principalmente pelo feriado do Festival da Primavera, realizado entre 15 e 23 de fevereiro. No período, a receita de ingressos no país atingiu 5,75 bilhões de yuans.

A conquista do setor cinematográfico chinês reflete a competência de seus profissionais, do potencial do mercado e do desenvolvimento da indústria.

Durante o feriado de nove dias, diversos blockbusters de diferentes gêneros e temáticas estrearam nos cinemas de todo o país, proporcionando o cenário ideal para reuniões familiares e entretenimento festivo.

No topo do ranking de vendas do Festival da Primavera ficou "Pegasus 3", terceiro filme da série de comédias sobre corridas dirigida por Han Han, estrelado por Shen Teng, um dos atores cômicos mais populares da China. O longa arrecadou mais de dois bilhões de yuans desde a estreia.

Os dois primeiros filmes da série foram lançados durante o Festival da Primavera de 2019 e 2024, arrecadando, juntos, 5 bilhões de yuans.

O thriller de espionagem "Scare Out", dirigido por Zhang Yimou, garantiu o segundo lugar no ranking, com receita de bilheteria de 701 milhões de yuans. Em seguida, aparece "Blades of the Guardians: Wind Rises in the Desert", filme de ação do gênero artes marciais, com 577 milhões de yuans.

Fonte: CMG