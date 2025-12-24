China pede oposição às declarações de oficial japonês sobre posse de armas nucleares

CGTN – A China está chocada com o fato de um alto funcionário do Gabinete da Primeira-Ministra japonesa ter afirmado descaradamente que o Japão deveria ter armas nucleares, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Lin Jian, nesta segunda-feira, instando a comunidade internacional a ficar em alerta máximo e a se posicionar firmemente contra tais declarações.

As declarações representam uma provocação flagrante à ordem internacional do pós-guerra e ao regime de não proliferação nuclear, uma séria ameaça à paz e à estabilidade regionais e internacionais, e uma reviravolta no compromisso do Japão com o "desenvolvimento pacífico", afirmou Lin em uma coletiva de imprensa regular, acrescentando que não é nada convincente dizer que a ideia é uma "opinião pessoal".

O secretário-chefe do Gabinete do Japão se recusou a esclarecer as declarações do funcionário próximo à primeira-ministra Sanae Takaichi. O ministro da Defesa japonês afirmou posteriormente que deixaram em aberto a possibilidade de o Japão rever os seus princípios antinucleares no futuro.

Lin destacou que, ao longo dos anos, as forças de direita japonesas têm promovido o fortalecimento militar do Japão e sua ambição de remilitarização é bastante evidente. Ex-líderes políticos japoneses afirmaram que o Japão é capaz de fabricar armas nucleares. Há muito tempo, o Japão fabrica e possui estoques de plutônio muito além do necessário para programas civis de energia nuclear. O Japão é um Estado não nuclear com capacidade para produzir plutônio para fins militares.

As declarações mais recentes do alto funcionário são exemplos de como as forças de direita japonesas estão tentando "remilitarizar" e "rearmar" o Japão, disse Lin.

"Se o Japão continuar a forçar os limites e a desafiar a justiça internacional, testando os limites da comunidade internacional, a resposta da China será um firme 'Não'", alertou.

Os instrumentos com efeito jurídico sob o direito internacional, incluindo a Declaração do Cairo, a Proclamação de Potsdam e o Instrumento de Rendição do Japão, estipulam claramente que o Japão deve ser totalmente desarmado e não manter indústrias que lhe permitam rearmar-se para a guerra.

Como um país que não possui armas nucleares e signatário do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, o Japão também deve aderir plenamente às disposições de "não receber, fabricar, adquirir ou transferir armas nucleares", afirmou Lin.

"Essas são obrigações inegociáveis sob a lei internacional que o Japão deve cumprir e não devem ser usadas como moeda de troca para ganhos políticos", acrescentou.

Os militaristas japoneses travaram uma guerra de agressão e cometeram atrocidades desumanas, criando a página mais sombria da história da humanidade.

"Apesar da derrota na Segunda Guerra Mundial, o Japão nunca conseguiu eliminar totalmente o flagelo do militarismo no país. Algumas forças dentro do Japão não só não refletiram sobre a história de agressão do Japão, como também ficaram extremamente insatisfeitas com o acordo internacional pós-guerra", indicou o porta-voz.

"Se as forças de direita no Japão tiverem liberdade para desenvolver armas ofensivas poderosas, ou mesmo possuir armas nucleares, isso trará novamente um desastre para o mundo", alertou ele.

Fonte: Xinhua