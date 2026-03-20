China pede reafirmação do compromisso com os direitos humanos

CGTN – A 61ª sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU realizou um debate geral sobre questões de direitos humanos em alguns países. Durante a intervenção, Li Xiaomei, vice-chefe da delegação chinesa, destacou que 15 de março marca os 20 anos da resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas que criou o Conselho.

Segundo ela, o multilateralismo e a agenda global dos direitos humanos enfrentam desafios sem precedentes. Tensões regionais têm impactado diretamente a paz e a segurança internacionais, gerando crises humanitárias. Li também criticou a crescente politização do tema, o uso instrumental dos direitos humanos e a adoção de padrões duplos. De acordo com a representante, os 13 mecanismos de análise por país do Conselho são todos direcionados a nações em desenvolvimento e consomem milhões de dólares, enquanto questões mais urgentes acabam negligenciadas.

A China apelou a todas as partes para que aproveitem o 20º aniversário do Conselho de Direitos Humanos como uma oportunidade para retomar o compromisso de promover e proteger a causa, fortalecer o diálogo e a cooperação com base na igualdade e no respeito mútuo e adotar medidas concretas para avançar nessa agenda.