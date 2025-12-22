China registra recorde de bilheteria de filmes de animação em 2025

CGTN – Os filmes de animação arrecadaram 25 bilhões de yuans (R$ 17,75 bilhões) em 2025, tornando-se o ano de maior bilheteria do gênero na história do cinema chinês, segundo dados de plataformas online.

A bilheteria total nacional já ultrapassou 50,9 bilhões de yuans (R$ 36,14 bilhões) no período. Esse desempenho excepcional reflete cinco avanços principais da indústria em 2025:

Criação em alta: sucessos nacionais surgiram consecutivamente;

Ecossistema expandido: o modelo "cinema+" ativou toda a cadeia de consumo;

Mercado em expansão: a bilheteria atingiu novos patamares;

Tecnologia inovadora: o sistema de produção industrial foi aprimorado;

Exportação fortalecida: filmes chineses ganharam presença global com mais volume e qualidade, consolidando sua influência cultural.

Fonte: CMG