TV 247 logo
      Buscar
      HOME > China

      China registra recorde de bilheteria de filmes de animação em 2025

      A bilheteria total nacional já ultrapassou 50,9 bilhões de yuans

      CGTN – Os filmes de animação arrecadaram 25 bilhões de yuans (R$ 17,75 bilhões) em 2025, tornando-se o ano de maior bilheteria do gênero na história do cinema chinês, segundo dados de plataformas online.

      Vote no Brasil 247 como melhor canal de notícias e jornalismo e melhor canal de política do Brasil no iBest 2025

      A bilheteria total nacional já ultrapassou 50,9 bilhões de yuans (R$ 36,14 bilhões) no período. Esse desempenho excepcional reflete cinco avanços principais da indústria em 2025:

      Criação em alta: sucessos nacionais surgiram consecutivamente;

      Ecossistema expandido: o modelo "cinema+" ativou toda a cadeia de consumo;

      Mercado em expansão: a bilheteria atingiu novos patamares;

      Tecnologia inovadora: o sistema de produção industrial foi aprimorado;

      Exportação fortalecida: filmes chineses ganharam presença global com mais volume e qualidade, consolidando sua influência cultural.

      Fonte: CMG

      China registra recorde de bilheteria de filmes de animação em 2025

       

      Tags