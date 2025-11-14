China retaliará com força se Japão intervier militarmente no estreito de Taiwan, diz porta-voz

CGTN – “Uma intervenção militar do Japão no estreito de Taiwan, caso ocorra, constituirá uma agressão à China e será retaliada com força”, alertou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Lin Jian, nesta quinta-feira (13), em Beijing.

Nessa hipótese, segundo o diplomata, o país exercerá o direito de autodefesa garantido pela Carta da ONU e pelo direito internacional para proteger firmemente sua soberania nacional e integridade territorial.

Trata-se de outra resposta às provocações da primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, sobre Taiwan. Apesar das representações solenes e dos fortes protestos da parte chinesa, a premiê se recusou a retirar suas declarações. Lin Jian afirmou que suas palavras e ações desafiaram os interesses fundamentais da China e violaram sua soberania. “Opomo-nos firmemente e não toleraremos o acontecimento”, pontuou o porta-voz.

O diplomata lembrou que, na história, o militarismo japonês tem usado, e repetidas vezes, o pretexto de “crise de sobrevivência” para lançar agressões contra outras nações. “Quais são as intenções de Sanae Takaichi ao mencionar novamente a ‘crise de sobrevivência’? Ela quer repetir os erros do militarismo? Será que o Japão se tornará, mais uma vez, inimigo dos chineses e dos asiáticos? Será que o país está tentando subverter a ordem internacional pós-guerra?”, questionou o porta-voz.

Fonte: CMG