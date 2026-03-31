China transforma inovação tecnológica em motor do consumo interno

CGTN – Neste ano inaugural do 15º Plano Quinquenal, a formação de novos motores de crescimento e a promoção da autossuficiência e do autofortalecimento científico-tecnológico de alto nível foram incluídas entre as principais tarefas do governo chinês. Um relatório do índice de inovação de 2025, divulgado recentemente, mostra que a China ocupa a nona posição no ranking mundial.

Nesse contexto, como plataforma nacional para o intercâmbio e a cooperação em inovação científica e tecnológica global, o Fórum de Zhongguancun definiu como tema da conferência anual deste ano “Integração Profunda entre Inovação Tecnológica e Industrial”, o que não apenas se alinha às diretrizes do 15º Plano Quinquenal, mas também responde às preocupações externas sobre o futuro desenvolvimento da China.

Onde exatamente ocorre essa integração profunda? E quais oportunidades ela trará? Durante o fórum, a inteligência artificial (IA) tornou-se o termo mais discutido entre os participantes. As propostas apresentadas no Relatório de Trabalho do Governo Chinês deste ano, como a criação de novas formas de economia inteligente e o aprofundamento e expansão do conceito “IA+”, tendem a tornar a vida das pessoas mais conveniente e agradável.

No fórum, diversos participantes afirmaram que o avanço de setores como a inteligência artificial na China tem gerado novas demandas, impulsionando o consumo. Essa tendência foi evidenciada pelas 21 conquistas científicas e tecnológicas divulgadas no encerramento do evento.

Segundo presentes no fórum, a China já dispõe de ferramentas de IA bastante maduras, capazes de desenvolver produtos de alta qualidade e lançá-los no mercado global, oferecendo mais opções aos consumidores.

O que é ainda mais relevante é que, em um contexto de fraca recuperação da economia mundial, aumento dos riscos geopolíticos e avanço do protecionismo, a China tem mantido uma cooperação de alto nível em ciência e tecnologia, consolidando seu papel como impulsionadora da inovação global. No fórum, o país anunciou a abertura e o compartilhamento internacional de dez grandes infraestruturas de pesquisa científica.

A conferência anual do Fórum de Zhongguancun chegou ao fim, mas a cooperação em inovação segue em curso. A China deixou uma mensagem clara: o avanço científico e tecnológico não se constrói a portas fechadas, mas com a superação de barreiras e a promoção de parcerias abertas. Para o mundo, escolher a China é caminhar ao lado de oportunidades de desenvolvimento de alta qualidade rumo a um futuro melhor.

Fonte: CMG