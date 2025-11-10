CIIE continua atraente para empresários e investidores estrangeiros

CGTN – Imagine um evento onde há inovação, tecnologia e serviços. Na exposição, robôs boxedores atraem uma grande multidão. A área médica exibe tecnologias de ponta para cuidados da saúde. Um táxi aéreo de decolagem e pouso vertical torna realidade o sonho de “pegar um voo como táxi”. Trata-se da Expo Internacional de Importação da China de 2025.

Na 8ª edição da Expo Internacional de Importação da China (CIIE) realizada em Shanghai, as pessoas podem sentir profundamente o enorme charme da tecnologia integrada à vida cotidiana. Além disso, podem fazer novos amigos em 10 minutos e fechar um acordo de cooperação em 15. Tudo isso nos pavilhões da CIIE, que demonstra o forte poder de atração desta feira chinesa.

Como uma plataforma crucial para inovação e cooperação compartilhada globalmente, esta edição da CIIE exibe de forma concentrada 461 novos produtos, tecnologias e serviços, incluindo uma série de lançamentos globais, estreias asiáticas e exposições inéditas na China.

Ao longo das sete primeiras edições, a CIIE acumulou uma exibição de mais de 3 mil novos produtos, tecnologias e serviços, confirmando plenamente que o vasto mercado chinês está se tornando um campo de testes, um centro de lucros e uma plataforma de aplicação para inovações globais. Tomando como exemplo a GE Healthcare dos EUA, a empresa alcançou números recordes de novos produtos, escala de estreias globais e concentração de inovação chinesa neste ano. Seu robô cirúrgico para cirurgias de coluna vertebral, com estreia global, permite a visualização total do procedimento e alcança um posicionamento com precisão submilimétrica, o que beneficiará uma ampla gama de pacientes.

Este ano foi particularmente "novo" para o mundo. A recente 4ª Sessão Plenária do 20º Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) traçou planos claros para o desenvolvimento econômico e social do país nos próximos cinco anos. Entre eles, "obter progressos significativos no desenvolvimento de alta qualidade" foi listado como a principal prioridade entre os objetivos do desenvolvimento econômico e social durante o 15º Plano Quinquenal. Medidas específicas como "acelerar a autossuficiência científica e tecnológica de alto nível”, “liderar o desenvolvimento de novas forças produtivas qualitativas” e “consolidar e fortalecer a base da economia real” apresentaram mais oportunidades para as empresas multinacionais. Sendo a primeira grande atividade de diplomacia econômica realizada após a 4ª sessão plenária, a onda de "inovação" que permeia a 8ª edição do CIIE injetou novo impulso de desenvolvimento nas empresas estrangeiras.

Aproveitando o vasto mercado chinês, as empresas estrangeiras também encontram, através da CIIE, um impulso de crescimento a longo prazo. Especialmente nos últimos anos, o rápido desenvolvimento das indústrias emergentes na China, com avanços em setores como ciências da vida e inteligência artificial, tem proporcionado perspectivas amplas de desenvolvimento para as empresas estrangeiras.

Do ponto de vista dos parceiros, a robusta capacidade de inovação da China tem proporcionado às empresas estrangeiras inúmeros colaboradores com ideias semelhantes. Atualmente, a China ocupa a primeira posição mundial em termos de número de pesquisadores, no número de aglomerados de inovação listados entre os 100 principais globais, no volume de artigos em periódicos internacionais de alto nível e no número de pedidos de patentes interncionais.

Como muitos executivos de empresas estrangeiras disseram : "Esperamos continuar enraizados na China e permaneceremos aqui, na bonança ou na adversidade".

