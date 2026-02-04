CMG apresenta destaques criativos e aplicações tecnológicas na Gala do Festival da Primavera de 2026

CGTN – O Grupo de Mídia da China (CMG, sigla em inglês) realizou nesta quarta-feira (4) uma coletiva de imprensa, apresentando destaques criativos e aplicações tecnológicas na Gala do Festival da Primavera de 2026.

Neste ano, robôs humanoides voltarão a enfeitar o palco da gala, e o CMG Media GPT 2.0 será utilizado pela primeira vez na produção do programa. O novo padrão de tecnologia audiovisual será aplicado de forma abrangente à produção integrada de ultra-alta definição da gala.

Inspirando-se na notável cultura tradicional da China e alimentando-se das inovações nas artes populares contemporâneas, o CMG vai criar “uma gala do Festival da Primavera para o povo” por meio de várias perspectivas, como alegria, sinceridade e confiança. Apresentações meticulosamente selecionadas, que incluem canções, danças, óperas, magia e fusão criativa, irão acentuar o ambiente festivo, transmitir alegria e felicidade e exaltar as bênçãos da vida.

A Gala do Festival da Primavera do CMG para o Ano do Cavalo será transmitida ao vivo às 20h do dia 16 de fevereiro, horário de Beijing, simultaneamente em canais de televisão, frequências de rádio e plataformas de novas mídias.

A CGTN (China Global Television Network) coordenará com mais de 3.300 meios de comunicação em mais de 200 países e regiões, por meio de sua plataforma de transmissão internacional em 85 idiomas estrangeiros, para fornecer cobertura ao vivo e reportagens da gala.