CMG divulga vídeo promocional da Gala do Festival da Primavera de 2026

CGTN – O Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês) divulgou o vídeo promocional da Gala do Festival da Primavera de 2026, que será transmitida ao vivo em todo o mundo na noite de 16 de fevereiro.

O Festival da Primavera, ou Ano Novo Chinês, é o feriado tradicional mais importante para o povo chinês e assistir à Gala do Festival da Primavera na televisão é uma parte importante das comemorações em centenas de milhões de lares chineses.

Desde que foi transmitida pela primeira vez em 1983, a gala foi reconhecida pelo Guinness World Records como o programa de televisão anual mais assistido do planeta. Em 2025, o Festival da Primavera foi inscrito na lista de patrimônio cultural imaterial da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO).

Portanto, prepare-se para um espetáculo alegre de música e dança, tecnologia de ponta e tradições compartilhadas para marcar o Ano do Cavalo!

Fonte: CMG