CMG lança mascotes da Gala do Festival da Primavera de 2026

CGTN – O Grupo de Mídia da China (CMG) lançou, nesta quinta-feira (18), as mascotes da Gala do Festival da Primavera de 2026. São quatro cavalos: Qiqi, Jiji, Chichi e Chengcheng.

Como 2026 será o Ano do Cavalo no zodíaco chinês, as mascotes foram inspiradas em representações clássicas do animal ao longo da história da China. O design harmoniza motivos tradicionais com traços contemporâneos, unindo a elegância da estética clássica ao dinamismo da nova era.

Confira os detalhes de cada mascote:

- Qiqi (Qíqí): Sua inspiraçãovem da imagem do cavalo em vasos de bronze da dinastia Zhou Ocidental (1046 a.C. a 771 a.C.). Seu nome remete à cor característica desse animal — um tom preto-azulado esverdeado, típico da estética dos artesanatos da época.

- Jiji (Jìjì): Derivado do "cavalo celestial" da Dinastia Han (206 a.C. a 220 d.C.). Sua postura toma como referência o famoso "Cavalo de Bronze Galopante", uma relíquia nacional de valor inestimável.

- Chichi (Chíchí): Provém do "cavalo de três flores" da Dinastia Tang (618 d.C. a 907 d.C.). O nome deve-se à crina aparada no formato de três flores. Este era considerado o padrão estético mais elevado para os cavalos naquele período.

- Chengcheng (Chěngchěng): Seu protótipo é o Cavalo de Przewalski. Sendo a única espécie de cavalo selvagem ainda existente na Terra, ele é considerado um "fóssil vivo",com uma história evolutiva de 60 milhões de anos. Hoje, a China detém a maior população desses equinos no mundo — um resultado importante da conservação da biodiversidade e da construção da civilização ecológica do país.

A Gala do Festival da Primavera do CMG acompanhará os chineses em todo o mundo na celebração de um Ano do Cavalo vigoroso e auspicioso.