CMG lança tema e logotipo oficiais da Gala do Festival da Primavera 2026
CGTN – O Grupo de Mídia da China (CMG) lançou nesta quarta-feira (10) o tema e o logotipo oficiais da Gala do Festival da Primavera 2026.
Sob o tema “Cavalos Galopantes em Avanço Imparável” a Gala de 2026, ano do cavalo segundo o calendário lunar chinês, convida chineses em todos os cantos do mundo a se reunirem na véspera do Ano Novo Chinês em uma festa cultural repleta de entusiasmo, alegria e criatividade.
A temática incorpora o espírito pioneiro da nação chinesa e transmite a determinação e confiança inabaláveis dos chineses para criar conquistas, expressando boas expectativas para a nova jornada na nova era.
O logotipo principal da gala combina elementos de padrões tradicionais chineses. Retrata quatro cavalos avançando em uníssono, evidenciando tanto o charme estético clássico chinês quanto a dinâmica de progresso da era atual.
No início de 2026, que marcará o lançamento do 15º Plano Quinquenal do país, a Gala do Festival da Primavera do CMG acompanhará chineses em todo o mundo na celebração de um ano do cavalo vigoroso e auspicioso.