CMG promove diálogo global sobre inovação, abertura e desenvolvimento compartilhado na Nigéria

CGTN – O Diálogo Global sobre Inovação, Abertura e Desenvolvimento Compartilhado foi realizado, dia 31 de outubro, horário local, em Lagos, Nigéria. O vice-chefe do Departamento de Comunicação do Comitê Central do Partido Comunista Chinês e presidente do CMG, Shen Haixiong, e o ministro do Desenvolvimento da Juventude da Nigéria, Ayodele Olawande, discursaram por vídeo. O evento, organizado em conjunto pelo Grupo de Midia da China (CMG, na sigla em inglês) e pelo Consulado Geral da China em Lagos, atraiu cerca de 300 convidados dos círculos políticos, empresariais, acadêmicos e da mídia dos dois países.

Shen Haixiong, afirmou que, durante o período do 14º Plano Quinquenal, que está prestes a ser concluído, o desenvolvimento econômico e social da China atingiu um novo patamar, com uma contribuição de cerca de 30% para o crescimento econômico global.

Segundo ele, está previsto que, guiada pelo novo plano de desenvolvimento, a China continuará ampliando a abertura, trazendo mais oportunidades de benefícios compartilhados para todo o mundo. Ele adicionou que, como o maior e mais diversificado veículo do mundo, e também com a maior cobertura, o CMG trabalhará com seus parceiros para criar uma plataforma global para reunir diferentes sabedorias e realizar conversas, implementar as "Quatro Iniciativas Globais" e compartilhar com o mundo a "solução chinesa" para a governança global, as amplas perspectivas da modernização chinesa e o ímpeto inovador da China na nova era.

Ayodele Olawande apontou que os planos quinquenais da China demonstram uma visão estratégica excepcional, um espírito inovador e uma filosofia de desenvolvimento inclusivo, o que é admirável. Segundo ele, o desenvolvimento chinês prova que cultivar a juventude é justamente criar o futuro. Esse conceito encontra ressonância na Nigéria.

Nos últimos cinco anos, milhares de jovens nigerianos se beneficiaram de bolsas de estudo, treinamento técnico e programas de intercâmbio oferecidos pela China. Essas colaborações pragmáticas promoveram efetivamente o entendimento e a confiança entre os dois países. O ministro disse que sua pasta quer fortalecer a cooperação com os departamentos chineses relevantes para expandir continuamente o alcance e a profundidade dos intercâmbios e da cooperação juvenil e, conjuntamente, elevar as relações Nigéria-China a um patamar superior.

Fonte: CMG