CMG promove diálogo sobre governança global e prosperidade comum da Ásia-Pacífico

CGTN – Às vésperas da participação do presidente chinês, Xi Jinping, na 32ª Reunião Informal de Líderes da Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico (APEC, na sigla em inglês), em Gyeongju, na Coreia do Sul, e de sua visita de Estado ao país, um diálogo com o tema “Governança Global e Prosperidade Comum da Ásia-Pacífico” foi realizado neste domingo (26) em Beijing, capital da China. O evento foi organizado conjuntamente pelo Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês), Universidade Yonsei e televisão YTN, da Coreia do Sul.

O vice-chefe do Departamento de Comunicação do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) e presidente do CMG, Shen Haixiong, proferiu um discurso por vídeo, afirmando que a China tem promovido com grandes esforços a construção de uma comunidade de futuro compartilhado para a humanidade, trabalhando junto com outras economias da Ásia e do Pacífico para desempenhar um papel de liderança no impulsionamento da globalização econômica e multipolarização mundial.

Haixiong apontou que a 4ª Sessão Plenária do 20˚ Comitê Central do PCCh, foi encerrada no dia 23 em Beijing, elaborando os planos para o desenvolvimento de alta qualidade da China nos próximos cinco anos, o que vai criar mais oportunidades para o desenvolvimento sustentável e a prosperidade comum da região. Ele expressou a vontade do grupo de mídia de se esforçar ao lado dos parceiros da Ásia e do Pacífico, para expandir os intercâmbios interpessoais e culturais e realizar diálogos e cooperação, a fim de contribuir com sabedoria e força para a governança global.

O ministro de Investimento, Comércio e Indústria da Malásia, Tengku Zafrul Aziz, disse que as regras, a confiança e a inclusão são a premissa do desenvolvimento e prosperidade comum da Ásia-Pacífico. Para Aziz, em uma ordem justa e equitativa internacional, todos os países, sejam grandes ou pequenos, podem se tratar igualmente, respeitar um ao outro e resolver divergências de maneira pacífica.

Tradução: Xie Haitian

Revisão: Patrícia Comunello

Fonte: CMG