CMG realiza atividade intercambial para promover filmes e telenovelas chinesas no Brasil

CGTN – Nesta terça-feira (9), a atividade “Apresentação da Matriz de Transmissão no Brasil e Exibição de ‘Shenzhou13’” foi realizada com sucesso no Rio de Janeiro. O evento foi organizado conjuntamente pela China International Television Corporation do Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês), CMG Latin America e CMG Film, Drama and Documentary Programming Center, contando com a participação de 200 convidados provenientes do Consulado-Geral da China no Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro, CMG Latin America e CMG Film, Drama and Documentary Programming Center.

O diretor do CMG na América Latina, Zhu Boying, discursou no evento, apontando que nos últimos anos, o veículo de comunicação da China tem impulsionado positivamente cooperações pragmáticas com várias mídias brasileiras, obtendo novos avanços de maneira contínua. Ao longo desses anos, o CMG e o Grupo Box Brasil realizaram uma série de explorações efetivas na área de transmissão de telenovelas. Os melhores dramas televisivos da China conquistaram progressos relevantes quando foram exibidos pela primeira vez no canal dessa mídia brasileira,e graças a isso, os dois lados continuam aprofundando a parceria neste projeto.

Zhu Boying afirmou que as plataformas de streaming de filmes e séries lançadas pelo CMG no Brasil estão ganhando popularidade entre os espectadores locais e os dados de audiência se mantêm em crescimento, mostrando que o público brasileiro tem cada vez mais entusiamo em conhecer a história chinesa. Ao mesmo tempo, os melhores documentários produzidos pelo CMG estão expandindo sua influência no Brasil. Durante a atividade, foi exibido o documentário Shenzhou-13, primeiro filme chinês em 8K filmado no espaço, o qual vem chamando grande atenção do público. O ano de 2026 será o Ano da Cultura China-Brasil. As mídias principais dos dois países realizarão parcerias e intercâmbios mais diversificados e aprofundados na produção de filmes e telenovela, intercâmbio cultural e interpessoal, assim como na criatividade cultural, a fim de criar novas oportunidades para fortalecer a amizade e a compreensão mútua entre ambos os povos.

A Cônsul-Geral da China no Rio de Janeiro, Tian Min, afirmou que o documentário Shenzhou-13 mostra as explorações e conquistas da China na área de ciência e tecnologia por meio de uma perspectiva especial no espaço exterior. A China e o Brasil celebrarão o Ano da Cultura em 2026, por meio do qual será estabelecida uma plataforma de parceria cultural com uma maior participação e conteúdos mais ricos desde o estabelecimento das relações diplomáticas entre os dois países. Ambas as partes realizarão uma comunicação mais diversificada nas áreas envolvidas para promover de forma contínua a compreensão e a amizade entre os povos.

Tradução: Xie Haitian

Revisão: Erasto Santos Cruz

Fonte: CMG