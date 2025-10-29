CMG realiza diálogo global sobre inovação, abertura e desenvolvimento compartilhado em Joanesburgo

CGTN – O Diálogo Global intitulado “Inovação, Abertura e Desenvolvimento Compartilhado”, organizado pelo Grupo de Mídia da China (CMG), foi realizado no dia 27 em Joanesburgo, África do Sul.

O vice-diretor do Departamento de Comunicação do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) e presidente do CMG, Shen Haixiong, e o ministro de Ciência, Tecnologia e Inovação da África do Sul, Blade Nzimande, enviaram mensagens em vídeo para o evento. O embaixador da China na África do Sul, Wu Peng, e o vice-ministro das Relações Internacionais e Cooperação da África do Sul, Alvin Botes, fizeram discursos presencialmente.

Mais de uma centena de convidados da China e da África do Sul, provenientes dos meios político, econômico, cultural, acadêmico e mediático, participaram de debates sobre a ampliação da abertura de alto nível da China ao exterior e a construção conjunta de um futuro próspero.

Shen Haixiong destacou que a 4ª Sessão Plenária do 20º Comitê Central do PCCh, amplamente acompanhada pelo mundo, foi encerrada com êxito em Beijing, marcando outro marco importante na nova era do país. Ele lembrou que, ao final do 14º Plano Quinquenal, o desenvolvimento econômico e social da China atingiu um novo patamar, contribuindo com cerca de 30% para o crescimento econômico global. Shen afirmou ainda que o CMG continuará trabalhando com seus parceiros para criar uma plataforma global de intercâmbio e cooperação, praticar as “Quatro Iniciativas Globais” e partilhar com o mundo as soluções chinesas para a governança global.

O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação da África do Sul, Blade Nzimande, observou que a comunidade internacional acompanha com grande interesse o desenvolvimento da China, especialmente após a recente realização da 4ª Sessão Plenária do 20º Comitê Central do PCCh. Ele ressaltou que os planos quinquenais da China demonstram sabedoria estratégica e planejamento científico. O governo sul-africano atribui grande importância à cooperação com a China em ciência e inovação e espera aprofundar a colaboração em áreas de interesse comum, como mudanças climáticas, economia digital e tecnologia espacial.

O embaixador da China na África do Sul, Wu Peng, afirmou que a China está disposta a trabalhar lado a lado com a África do Sul, com base nos princípios de solidariedade, abertura, inclusão e benefícios mútuos, para que mais frutos concretos do desenvolvimento beneficiem os povos dos dois países e criem novas oportunidades para a prosperidade mundial.

O vice-ministro das Relações Internacionais e Cooperação da África do Sul, Alvin Botes, elogiou os resultados da 4ª Sessão Plenária do 20º Comitê Central do PCCh e expressou o desejo de aprofundar a amizade e a cooperação com a China, saudando o papel construtivo do país no mecanismo do G20.

Durante a sessão de diálogo, estudantes da Universidade de Joanesburgo, da Universidade de Wits e da Universidade da África do Sul participaram de discussões animadas com os convidados presentes.

Fonte: CMG