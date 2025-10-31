CMG realiza diálogo global sobre inovação, abertura e desenvolvimento compartilhado no Chile

CGTN – O Diálogo Global intitulado “Inovação, Abertura e Desenvolvimento Compartilhado”, organizado conjuntamente pelo Grupo de Mídia da China (CMG) e pela Universidade de Santiago, foi realizado no dia 28 em Santiago, Chile.

O vice-diretor do Departamento de Comunicação do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) e presidente do CMG, Shen Haixiong, e o ex-presidente do Chile, Eduardo Frei, enviaram mensagens em vídeo para o evento. O embaixador da China no Chile, Niu Qingbao, e o diretor da Faculdade de Economia e Administração da Universidade de Santiago, Raúl Berríos, fizeram discursos presencialmente.

Shen Haixiong destacou que a 4ª Sessão Plenária do 20º Comitê Central do PCCh, amplamente acompanhada pelo mundo, foi encerrada com êxito em Beijing, deixando outro marco importante na nova era do país. Ele lembrou que, ao final do 14º Plano Quinquenal, o desenvolvimento econômico e social da China atingiu um novo patamar, contribuindo com cerca de 30% para o crescimento econômico global. Shen afirmou ainda que o CMG continuará trabalhando com seus parceiros a fim de criar uma plataforma global de intercâmbio e cooperação, praticar as “Quatro Iniciativas Globais” e partilhar com o mundo as soluções chinesas para a governança global.

O ex-presidente do Chile, Eduardo Frei, destacou que este ano marca o 55º aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas entre o Chile e a China. A China tornou-se o mais importante parceiro comercial do Chile, e a cooperação bilateral tem trazido benefícios concretos aos povos dos dois países. Diante das profundas transformações do cenário global, o Chile está disposto a continuar expandindo a cooperação com a China nos setores de comércio, investimento e inteligência artificial, promovendo resultados mais tangíveis nas relações sino-chilenas.

O embaixador da China no Chile, Niu Qingbao, afirmou que durante o período do 15º Plano Quinquenal da China, espera-se que a China e o Chile possam se alinhar melhor com as necessidades de desenvolvimento um do outro, fortalecendo a cooperação tradicional em áreas como mineração e agricultura, e também explorando novos pontos de crescimento na economia verde e digital. Destacou ainda a importância de impulsionar a cooperação bilateral para níveis mais amplos, elevados e sustentáveis, além do trabalho em conjunto na defesa de um ambiente internacional aberto e cooperativo, contribuindo positivamente para a paz e o desenvolvimento mundiais.

O diretor da Faculdade de Economia e Administração da Universidade de Santiago, Raúl Berríos, ressaltou que a coorganização deste evento com o CMG representa uma importante oportunidade para aprofundar a cooperação educacional entre o Chile e a China, além de ser um testemunho vivo do intercâmbio cultural e da confiança estratégica entre os dois países.

Durante a sessão de diálogo, jovens estudantes chilenos trocaram ideias com especialistas e acadêmicos participantes. Todos concordaram que China e Chile possuem grande complementaridade nos setores agrícola e industrial, e que é necessário continuar aprofundando a cooperação pragmática para injetar novo dinamismo no crescimento econômico.

Fonte: CMG