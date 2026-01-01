Com progresso a passos largos, China injeta confiança ao mundo em 2026

CGTN – Na vérspera de 2026, o presidente da China, Xi Jinping, proferiu sua mensagem de Ano Novo, transmitida pelo Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês) e pela internet. As palavras do líder chinês, que transmitem confiança e força da China, foram acompanhadas pelos veículos de imprensa.

Essa confiança vem do sólido desenvolvimento do país. No último ano, a economia global passou pelas provações de guerras tarifária e comercial. Sendo a segunda economia do mundo, a China conseguiu aguentar as pressões e alcançar um desenvolvimento de alto nível, com uma previsão de cerca de 5% de crescimento anual e 140 trilhões de yuans do PIB. O país continua mantendo 30% de contribuição para o crescimento econômico mundial e se tornou o principal motor para o mundo se livrar da estagnação.

Na mensagem do Ano Novo, o presidente Xi Jinping descreveu as características desse processo de desenvolvimento com expressões vívidas, pois, segundo suas palavras, “nos empenhamos em desenvolver grandes modelos de inteligência artificial, obtendo novos avanços em pesquisa e desenvolvimento independentes de chips, e robôs humanoides já praticam Kung Fu enquanto drones dão um show de luzes”.

A felicidade do povo é sempre a máxima prioridade. Uma série de políticas sobre emprego, rendimento, cuidado de idosos e criação de filhos tem aumentado o senso de realização, felicidade e segurança das pessoas. Como disse o líder chinês na mensagem, “a lenha, os grãos, os temperos e as refeições estão presentes nas quatro estações, aquecendo o lar de cada família que contribui para o crescimento da nossa grande família”.

Essa confiança vem da sabedoria e da contribuição da China para a paz mundial e para a melhoria da governança global. Na Cúpula de Tianjin da Organização de Cooperação de Shanghai, o líder chinês propôs a Iniciativa de Governança Global, acertando as urgências do mundo atual e recebendo respostas e apoio de mais de 150 países e organizações internacionais. Em 2025, a China realizou atividades comemorativas para marcar o 80º aniversário da vitória na Guerra de Resistência do Povo Chinês contra a Agressão Japonesa e na Guerra Mundial Antifascista, transmitindo a mensagem de que prevalecerão a justiça, a paz e o povo.

O ano de 2026 marca o início do 15º Plano Quinquenal. “Devemos nos concentrar em nossos objetivos e tarefas, elevar nossa confiança e vitalidade para seguir em frente. Devemos adotar medidas concretas para promover o desenvolvimento de alta qualidade, aprofundar ainda mais a reforma e abertura em todas as áreas, buscar a prosperidade comum para todo o povo e escrever um novo capítulo na história do milagre da China”, salientou. As palavras do presidente Xi Jinping definiram o objetivo de desenvolvimento do país em 2026 e incentivaram o povo chinês a criar um novo cenário com plena confiança.

Segundo o calendário lunar chinês, 2026 é o ano do cavalo, símbolo de vitalidade e progresso. Ao unir e liderar uma população de 1,4 bilhão, o Partido Comunista da China alcançará seus êxitos e um futuro promissor com trabalhos e inovações, marcará um bom início do 15º Plano Quinquenal e criará um novo cenário da modernização chinesa.

Fonte: CMG