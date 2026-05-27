Comando do Teatro Sul responde à incursão de fragata holandesa nas Ilhas Xisha

CGTN – O porta-voz do Comando do Teatro Sul das Forças Armadas da China, Zhai Shichen, fez declarações sobre a violação cometida por uma fragata holandesa.

O porta-voz afirmou que, no dia 27 de maio, a fragata “De Ruyter”, da Marinha holandesa, invadiu ilegalmente as Ilhas Xisha da China, tendo levantado repetidamente seu helicóptero embarcado para violar o espaço aéreo chinês.

O Comando do Teatro Sul do Exército Popular de Libertação da China organizou forças navais e aéreas, que adotaram, de acordo com a lei e os regulamentos, medidas necessárias, como advertências verbais e interferência eletrônica de alerta para afastar e expulsar a embarcação estrangeira.

O porta-voz ressaltou que a conduta holandesa constitui grave violação da soberania territorial e da segurança marítima e aérea da China, assim como grave contravenção ao direito internacional e às normas básicas das relações internacionais e grave ameaça à paz e estabilidade do Mar do Sul da China, sendo altamente suscetível de provocar mal-entendidos e julgamentos equivocados.

Zhai Shichen declarou: “Nos opomos veementemente a esse ato e advertimos solenemente a Holanda de que cesse imediatamente suas ações de violação e provocação. As tropas do teatro permanecem em estado de alto alerta, defendendo firmemente a soberania e a segurança nacionais, bem como a paz e a estabilidade regionais.”

Fonte: CMG