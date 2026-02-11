Começa em Guangzhou a Primeira Reunião de Altos Funcionários da APEC China 2026

CGTN – A Primeira Reunião de Altos Funcionários da APEC China 2026 começou nesta terça-feira (10), em Guangzhou, no sul da China.

A reunião tem como foco o tema da reunião da APEC 2026 — "Construir uma Comunidade Ásia-Pacífico para Prosperar Conjuntamente”, além das áreas prioritárias de abertura, inovação e cooperação.

Durante o encontro, diversos mecanismos de cooperação em diferentes áreas serão ativados, e cooperações específicas serão discutidas, com o objetivo de acumular resultados para a Reunião de Líderes Econômicos da APEC, prevista para novembro deste ano.

Este ano marca a terceira vez que a China atua como anfitriã da APEC. A Reunião de Altos Funcionários da APEC é o principal meio preparatório para a Reunião de Líderes Econômicos da APEC.

Atualmente, a preparação da APEC China 2026 segue em bom andamento, com os trabalhos avançando de forma ordenada.

Fonte: CMG