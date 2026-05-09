Comércio exterior da China mantém boa tendência de crescimento

CGTN – De acordo com estatísticas alfandegárias, em abril, o valor total das importações e exportações de mercadorias do país atingiu 4,38 trilhões de yuans, um aumento de 14,2% em relação ao mesmo período do ano passado. Desse total, as exportações foram de 2,48 trilhões de yuans, com crescimento de 9,8%, e as importações, de 1,9 trilhão de yuans, com alta de 20,6%.

Nos primeiros quatro meses, o valor total das importações e exportações foi de 16,23 trilhões de yuans, um aumento de 14,9% em relação ao ano anterior, mantendo uma boa tendência de crescimento.

As exportações de produtos mecânicos e eletrônicos somaram 5,92 trilhões de yuans, com crescimento de 17,6%, representando 63,5% do total das exportações do país, um aumento de 3,4 pontos percentuais em relação ao ano passado.

As empresas privadas mostraram grande vitalidade no comércio exterior. As importações e exportações de empresas privadas da China totalizaram 9,31 trilhões de yuans até abril, um aumento de 15,9%, representando 57,4% do valor total das importações e exportações do país, mantendo-se como o principal pilar do comércio exterior da China.

Fonte: CMG