Comitê Central do PCCh e Conselho de Estado parabenizam a delegação chinesa dos Jogos Olímpicos de Inverno

Beijing, 23 fev (Xinhua) – O Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) e o Conselho de Estado enviaram nesta segunda-feira uma mensagem de congratulações à delegação chinesa para os Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina 2026, elogiando a delegação por alcançar seus melhores resultados já alcançados em Jogos Olímpicos de Inverno no exterior.

Conquistando cinco medalhas de ouro, quatro de prata e seis de bronze, a delegação foi elogiada por conquistar o reconhecimento da pátria e do povo chinês.

Os atletas demonstraram uma perseverança notável e habilidade esportiva, competiram de forma justa e se comunicaram de forma amigável com seus pares de todo o mundo, mais uma vez exibindo a imagem da China na nova era e inspirando paixão patriótica e espírito de trabalho árduo entre os chineses dentro e fora do país, dizia a mensagem.

A delegação foi solicitada a focar em construir a China como uma nação forte nos esportes e a continuar alcançando novos patamares nos esportes de inverno no cenário mundial, consolidando e expandindo assim a conquista do país de "envolver 300 milhões de pessoas em esportes de inverno."

Os atletas olímpicos também foram incentivados a fazer novas contribuições para avançar na construção de um grande país e na revitalização nacional em todas as frentes por meio da modernização chinesa.