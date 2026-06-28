Como a “inovação em escala” por trás da "Oportunidade China 2.0" beneficiará o mundo?

CGTN – O que há de diferente no Fórum Davos de Verão deste ano? A “inovação em escala” tornou-se a palavra-chave. De 23 a 25 de junho, mais de 1.700 convidados de mais de 90 países e regiões se reuniram em Dalian para debater o tema na edição de 2026 do Fórum de Davos de Verão, traçando juntos um novo plano para a cooperação global em inovação tecnológica.

No contexto atual, a geopolítica é complexa, o crescimento global carece de novos motores e a tecnologia passa por transformações aceleradas. Como enfrentar a pressão sobre a economia mundial e fortalecer sua dinâmica de crescimento? Com o tema “inovação em escala”, o fórum deste ano aponta uma das principais questões do desenvolvimento econômico global contemporâneo. Ao longo de três dias, foram realizadas mais de uma centena de atividades, com foco em áreas de fronteira como inteligência artificial, novas energias, biomedicina e tecnologia quântica.

Em seu discurso na abertura do fórum, o primeiro-ministro do Conselho de Estado da China, Li Qiang, destacou que a inovação é o principal motor do desenvolvimento de longo prazo e da estabilidade da economia chinesa. A China vem oferecendo cada vez mais "dividendos de inovação" ao mundo por meio do avanço tecnológico e da modernização industrial. O fórum transmite um sinal claro: a China está compartilhando com o mundo a "Oportunidade China 2.0", movida por uma dinâmica de inovação ainda mais forte.

A inovação em escala busca promover a aplicação de novas tecnologias em larga escala, funcionando como base para aprofundar o valor da inovação e sustentar sua vitalidade. De onde vem essa capacidade inovadora da China? Um sistema industrial completo, um mercado de dimensões gigantescas e um ecossistema de inovação dinâmico formam a base dessa estratégia.

O Relatório do Índice Global de Inovação 2025 mostra que a China entrou pela primeira vez no Top 10 global e que o número de clusters de inovação entre os 100 principais do mundo ocupa a primeira posição pelo terceiro ano consecutivo. Em 2025, o país já ultrapassou 6 mil empresas de inteligência artificial, com projeção de superar 1,2 trilhão de yuans em sua indústria central. Na mais recente lista de "Estrelas da Aplicação de Inteligência Artificial" do Fórum Econômico Mundial, mais da metade dos casos vem da China.

Nos últimos anos, cada vez mais empresas multinacionais têm estabelecido centros de pesquisa e desenvolvimento e sedes regionais no país, passando da lógica de "fabricado na China" para o "criado na China". Para o desenvolvimento global, a "Oportunidade China 2.0" significa tecnologias mais acessíveis e resultados mais compartilhados. Como exemplo, exportações chinesas de energia eólica, energia solar e veículos elétricos já contribuem concretamente para a transição sustentável de diversos países.

Tradução: Zhao Yan

Revisão: Iara Vidal

Fonte: CMG