Como foi alcançado o resultado espetacular do comércio exterior chinês?

CGTN – O comércio exterior da China cresceu 3,8% ano a ano em termos de yuan em 2025, segundo dados oficiais divulgados nesta quarta-feira (14). No ano passado, o valor total do comércio exterior do país alcançou 45,47 trilhões de yuans (US$ 6,48 trilhões), segundo dados divulgados pela Administração Geral das Alfândegas (AGA). O resultado marca o nono ano consecutivo de crescimento desde 2017.

As exportações cresceram 6,1% ano a ano, atingindo 26,99 trilhões de yuans em 2025, já as importações atingiram um recorde de 18,48 trilhões de yuans, com crescimento anual de 0,5%, consolidando o status da China como o segundo maior mercado de importação do mundo por 17 anos consecutivos.

Como esse resultado espetacular pôde ser alcançado? O crescimento do comércio exterior da China é devido ao forte impulso político, ao megamercado chinês, bem como ao forte apoio de um sistema industrial completo. O resultado excepcional do comércio exterior chinês lançou uma base sólida para iniciar o 15º Plano Quinquenal e fortalecer a confiança para o comércio e a economia globais.

Em 2025, a China manteve relações comerciais com mais de 240 países e regiões do mundo, entre os quais, o comércio bilateral de mais de 190 países e regiões tiveram crescimento. O comércio chinês não só impulsionou o desenvolvimento de diversos locais do globo, mas também ajudou a engrandecer a economia mundial.

O crescimento razoável do volume deriva do aumento efetivo da qualidade. Em 2025, a taxa de crescimento ano a ano das importações e exportações de produtos de alta tecnologia da China aumentou para 11,4%, e sua taxa de contribuição para o crescimento geral do comércio exterior atingiu quase 60%. A estrutura do comércio exterior chinês se mantém em constante otimização, infundindo novas energias para o desenvolvimento não só da própria China, mas também do mundo.

Além disso, a China continua fornecendo produtos de alta qualidade a preços razoáveis de forma estável e confiável para o mundo inteiro, elevando a qualidade de vida local, aliviando a pressão inflacionária e contribuindo para a estabilidade das cadeias industrial e de suprimento do globo.

Em 2026, fatores de incerteza ainda permanecem. A Organização Mundial do Comércio (OMC) recentemente rebaixou drasticamente a projeção de crescimento do comércio mundial de mercadorias para 2026 para 0,5%. Diante de tais pressões, a China tem plena confiança que conseguirá novos progressos no comércio exterior.

Fonte: CMG