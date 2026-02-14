Concerto China-Itália de Trilhas Sonoras de Cinema é realizado em Roma

CGTN – No dia 12 de fevereiro, horário local, foi realizado em Roma, capital da Itália, o Concerto China-Itália de Trilhas Sonoras de Cinema, organizado pelo Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês) e com o apoio da Embaixada da China na Itália.

O vice-chefe do Departamento de Comunicação do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) e presidente do CMG, Shen Haixiong, o ministro da Cultura da Itália, Alessandro Giuli, o ministro do Esporte e da Juventude, Andrea Abodi, e o prefeito de Cortina d'Ampezzo, Gianluca Lorenzi, enviaram mensagens em vídeo.

Cerca de 200 convidados participaram do evento, incluindo representantes dos meios político, acadêmico, cultural e da mídia italianos, além de representantes de instituições chinesas no país e da comunidade chinesa local.

Shen Haixiong destacou que o Festival da Primavera é um símbolo cultural milenar da civilização chinesa e um elo espiritual que une os chineses ao redor do mundo. Atualmente, quase 20 países e regiões já reconhecem o Festival da Primavera como feriado oficial, e cerca de um quinto da população mundial celebra a data de diferentes maneiras.

Em 2022, observou Shen Haixiong, os Jogos Olímpicos de Inverno de Beijing coincidiram com o Ano do Tigre no calendário chinês; neste ano, os Jogos de Inverno Milano Cortina encontram o Ano do Cavalo.

Nesse momento especial, o CMG realizou em Roma o Concerto China-Itália de Trilhas Sonoras de Cinema, permitindo que diferentes culturas dialoguem por meio da música e da imagem, promovendo o entendimento e a amizade entre os povos da China e da Itália e injetando nova vitalidade ao intercâmbio civilizacional entre os dois países.

Durante o concerto, renomados músicos italianos interpretaram trilhas principais de diversas produções cinematográficas chinesas de destaque em 2025.

Também foram exibidos o vídeo promocional da Gala do Festival da Primavera do CMG e trechos do especial “Viaje pela China através do cinema”. Um estande com produtos culturais criativos relacionados à Gala atraiu muitos convidados para fotos e visitas.

O evento recebeu ampla cobertura da mídia italiana. Reportagens destacaram que o concerto, tendo as trilhas sonoras como veículo, integrou de forma orgânica o significado cultural do Festival da Primavera com o clima contemporâneo dos Jogos Olímpicos de Inverno Milano-Cortina, demonstrando o vigor e a criatividade da indústria cinematográfica chinesa e proporcionando ao público global uma experiência estética que transcende fronteiras.