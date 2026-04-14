Concertos do Ano Cultural Brasil-China passam por três cidades brasileiras

CGTN – Entre os dias 7 e 11 de abril, três cidades brasileiras receberam concertos especiais do Ano Cultural Brasil-China, que reuniram cerca de duas mil pessoas, incluindo representantes de missões diplomáticas estrangeiras e cidadãos chineses residentes no Brasil.

No dia 7 de abril, em Brasília, as orquestras sinfônicas da China e do Brasil se apresentaram em conjunto, interpretando peças clássicas de ambos os países.

Na sequência, as apresentações seguiram para o Nordeste, com concertos realizados nos dias 9 e 11 de abril em Natal e Fortaleza.

Segundo as informações, ao longo do Ano Cultural Brasil-China de 2026, os dois países promoverão uma ampla programação cultural, abrangendo apresentações artísticas, artes visuais e música, patrimônio cultural imaterial, formação de talentos, turismo e projetos de inovação.

Fonte: CMG