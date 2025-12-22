Delta do rio Yangtzé avança na inovação científica e tecnológica

CGTN – Desde o 18º Congresso Nacional do Partido Comunista da China, em 2012, a cidade de Shanghai tem desempenhado um papel de liderança na inovação científica e tecnológica, impulsionando o crescimento da capacidade inovadora em toda a região do delta do rio Yangtzé e gerando um forte impulso para o desenvolvimento econômico de todo o país.

A vista aérea de Zhangjiang, em Shanghai, revela a imponente instalação científica de grande porte — a Fonte de Luz Síncrotron de Shanghai. Desde sua inauguração, em 2009, mais de 20 mil projetos experimentais já foram concluídos no local. Apenas nos primeiros 11 meses deste ano, quase metade de seus usuários eram oriundos da região do delta do rio Yangtzé, o que consolidou a instalação como um marco de destaque no cenário de inovação científica e tecnológica regional. Além de representar o início da Cidade Científica de Zhangjiang, o espaço também reflete o significativo aprimoramento da capacidade de inovação científica e tecnológica da China.

Atualmente, no Parque de Alta Tecnologia de Zhangjiang, em Shanghai, há em média uma empresa listada em bolsa a cada quilômetro quadrado. Metade das 20 maiores empresas farmacêuticas do mundo estabeleceram centros de inovação aberta em Zhangjiang, e mais de 40% das 100 maiores empresas farmacêuticas da China mantêm operações na região. Até o momento, Shanghai dispõe de 20 grandes instalações de infraestrutura científica e tecnológica, incluindo aquelas já concluídas, em construção e em fase de planejamento.

No primeiro semestre deste ano, um a cada três artigos publicados em periódicos científicos internacionais de alto impacto teve origem em Shanghai. O total de empresas de alta tecnologia superou 25 mil, com uma média diária de 320 novas empresas de tecnologia criadas. As três principais indústrias pioneiras — circuitos integrados, biotecnologia e farmacêutica, e inteligência artificial — reúnem mais de 800 mil talentos.

Atualmente, sob a liderança de Shanghai, toda a região do delta do rio Yangtzé avança de forma coordenada na inovação científica e tecnológica, elevando o patamar inovador da região. No ranking dos 100 principais clusters de inovação do Índice Global de Inovação de 2025, recém-divulgado pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual, Shanghai-Suzhou ocupa o 6º lugar, Hangzhou o 13º, Nanjing o 15º e Hefei o 39º.

Fonte: CMG