Diálogo global “China na Primavera” é realizado em Abu Dhabi

CGTN – O diálogo global “China na Primavera - Desenvolvimento da China, Oportunidades para o Mundo” foi realizado no último dia 25, no horário local, em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos.

Mais de 50 convidados dos setores político, empresarial, acadêmico e de mídia participaram do evento, organizado pelo Grupo de Mídia da China (CMG), em parceria com a Embaixada da China nos Emirados Árabes Unidos e outras entidades.

O presidente do CMG, Shen Haixiong, afirmou em discurso de vídeo que as “duas sessões“ da China deste ano aprovaram documentos importantes, como o Esboço do 15º Plano Quinquenal, que constitui o projeto de execução do desenvolvimento de alta qualidade da China e oferece ao mundo uma nova “lista de oportunidades”.

Segundo Shen, durante as “duas sessões”, o presidente chinês, Xi Jinping, enfatizou a necessidade de ampliar a abertura de alto nível, explorar amplamente o mercado global e conectar-se melhor à circulação econômica internacional. O CMG deseja aproveitar suas vantagens de comunicação integrada de nível internacional, inovação tecnológica e recursos de mídia para promover os frutos da modernização chinesa para que beneficiem melhor o mundo.

O embaixador da China nos Emirados Árabes Unidos, Zeng Jixin, disse em discurso que, ao olhar para o futuro, a China deseja, juntamente com os Emirados Árabes Unidos, enriquecer o conteúdo da parceria estratégica abrangente entre os dois países para beneficiar melhor os dois povos, além de injetar energia positiva no desenvolvimento pacífico da região e na construção de uma comunidade China-Emirados Árabes Unidos com futuro compartilhado.

Vários meios de comunicação de grande circulação de países árabes fizeram a cobertura do evento.

Fonte: CMG