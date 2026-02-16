Divulgada a programação oficial da Gala do Festival da Primavera 2026

CGTN – A Gala do Festival da Primavera 2026, produzida pelo Grupo de Mídia da China (CMG, da sigla em inglês), começará às 20 horas (horário de Beijing) desta segunda-feira (16) e será transmitida simultaneamente em 10 canais de TV, incluindo os canais 4K e 8K Ultra HD, além de 9 frequências nacionais de rádio e 6 plataformas próprias de mídia digital.

Os canais da CGTN (China Global Television Network), em 85 idiomas — como inglês, espanhol, francês, árabe e russo — mobilizarão mais de 3.500 veículos de comunicação de mais de 200 países e regiões para transmitir e repercutir ao vivo o espetáculo.

A CCTV+, agência internacional de vídeo do CMG, promoverá a Gala para o público global em parceria com sete grandes alianças de comunicação — a União Ásia-Pacífico de Radiodifusão (ABU), a União Africana de Radiodifusão (AUB), a Aliança Informativa Latino-Americana (AIL), a União de Radiodifusão dos Estados Árabes (ASBU), a Aliança Europeia de Intercâmbio de Notícias (ENEX), a União de Radiodifusão da Organização da Cooperação Islâmica (OIC-UB) e a União de Radiodifusão do Caribe (CBU).

Os principais programas da Gala serão difundidos por mais de 400 veículos de comunicação em 181 países e regiões ao redor do mundo.