É lançado "Ano de Promoção da Economia Cinematográfica de 2026" na China

CGTN – Foi realizada hoje (12), em Beijing, a cerimônia de lançamento do "Ano de Promoção da Economia Cinematográfica de 2026", promovida pela Administração Nacional de Cinema e pelo Grupo de Mídia da China (CMG), com o apoio do Ministério do Comércio. Shen Haixiong, vice-diretor do Departamento de Comunicação do Comitê Central do Partido Comunista da China e presidente do CMG, e Yan Dong, vice-ministro do Comércio, estiveram presentes no evento.

Segundo dados incompletos, o valor total da produção da cadeia industrial do cinema chinês ultrapassou 810 bilhões de yuans em 2025. O "Ano de Promoção da Economia Cinematográfica de 2026" incentiva diversas regiões a desenvolverem atividades específicas de promoção da economia de cinema, explorando o potencial de consumo, promovendo a sofisticação do setor por meio do conceito "cinema+" e impulsionando o desenvolvimento econômico e social.

No evento, várias instituições anunciaram que esperam destinar pelo menos 1,2 bilhão de yuans em subsídios para a ida ao cinema ao longo do ano.

Também foi lançada na mesma cerimônia a iniciativa "Explorando o Mercado com Filmes", que visa conectar o consumo de filmes ao consumo do mercado, fortalecendo o compartilhamento de clientes e ativando o potencial de mercado.

Fonte: CMG