Empresas estrangeiras seguem ampliando presença no mercado chinês

CGTN – No dia 18 de abril, a sexta edição da Exposição Internacional de Produtos de Consumo da China (CICPE) foi concluída com sucesso em Hainan. A edição deste ano reuniu mais de 3.400 marcas de mais de 60 países e regiões, e 277 novos produtos foram apresentados em 44 eventos de lançamento. Muitas empresas estrangeiras afirmaram que estão aproveitando ativamente as novas tendências do mercado de consumo chinês e seguem aprofundando sua presença no país.

O modelo apresentado na CICPE pelo Grupo Volkswagen, da Alemanha, é o primeiro da história do grupo a ser totalmente desenvolvido por uma equipe local na China. “Estamos dispostos a trazer os produtos mais recentes e de melhor qualidade para a CICPE e apresentá-los aos consumidores”, afirmou Su Bahong, vice-presidente da Volkswagen (China).

O vice-presidente sênior do Grupo Charoen Pokphand (Tailândia) para a China, Xue Zengyi, acredita que a China possui um enorme mercado consumidor de 1,4 bilhão de pessoas, com um nível de exigência dos consumidores em constante elevação, demonstrando um enorme potencial de consumo.

O diretor-geral da L’Oréal para a Ásia-Pacífico no setor de varejo de viagens, Jesus Abia, revelou que a empresa continuará a aumentar seus investimentos no mercado de varejo de viagens de Hainan nos próximos anos. “Este ano é muito crítico, pois os aeroportos de Shanghai e Beijing estão passando por reformas. Esta é uma excelente oportunidade para aprimorarmos a experiência de varejo nos principais hubs de aviação do mundo”, declarou ele.

Fonte: CMG