Empresas sino-americanas abrem o ano novo com intensa cooperação

CGTN – O Programa de Intermediação Comercial EUA-China (CMP, na sigla em inglês) comemorou seu 20º aniversário nesta segunda-feira (9), em Beijing. O evento atraiu mais de 250 representantes do setor empresarial sino-americano, contando com a coorganização do Conselho Chinês para a Promoção do Comércio Internacional, da Embaixada dos EUA na China e do Escritório de Comércio Internacional do Departamento de Comércio dos EUA.

Segundo o presidente da Câmara de Comércio Americana na China, Michael Hart, as empresas dos Estados Unidos continuam acreditando que existem oportunidades no mercado chinês, e mais da metade relatou lucratividade.

O vice-diretor do Departamento de Promoção Industrial do Conselho Chinês para a Promoção do Comércio Internacional, Li Xiang, afirmou que os dois lados focaram no desenvolvimento verde e de baixo carbono, no transporte ferroviário e no investimento financeiro.

“Haverá cada vez mais intercâmbios nessas áreas, e acredito que isso também está alinhado com a tendência da cooperação sino-americana”, apontou.

Já para o diretor-geral de Harsco Rail na China, fornecedor global para manutenção e construção de trilhos ferroviários, não há dúvida de que o mercado chinês tem grande potencial de desenvolvimento no futuro.

“Como a quilometragem ferroviária da China já é a primeira do mundo, então, como fornecedor de equipamentos de manutenção e construção ferroviária, esse potencial será maior”, destacou.