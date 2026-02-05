Empresas sul-americanas buscam oportunidades no mercado chinês

CGTN – No Fórum de Comércio e Investimentos China-Uruguai, realizado na terça-feira (3), uma cena chamava a atenção: quase todos os participantes da América do Sul tinham o aplicativo de comunicação chinês WeChat instalado em seus celulares. Eles adicionavam os empresários chineses como contatos, trocavam mensagens e tiravam fotos em grupo. Por que o interesse por esse app? Que oportunidades concretas esses empreendedores uruguaios conseguiram abraçar?

Clique aqui para assistir ao vídeo: https://portuguese.cgtn.com/2026/02/05/ARTI1770289873536103/

O Uruguai possui uma agricultura e pecuária desenvolvidas. Seus vinhos, carnes bovinas e laticínios de qualidade já conquistaram espaço no paladar do consumidor chinês. Há anos, a China se mantém como o principal parceiro comercial do país sul-americano, e os empresários que integraram a comitiva presidencial demonstraram grande confiança em expandir sua atuação nesse mercado.

Em entrevista, a diretora-executiva da agência Uruguai XXI - Agência de Promoção de Investimentos e Exportações, Mariana Ferreira, afirmou que os resultados do fórum "superaram as expectativas", com várias empresas uruguaias fechando acordos de colaboração com suas contrapartes chinesas.

Já Jorge Cernadas, chefe do Laboratório Tecnológico do Uruguai (LATU), expressou, durante a visita, a expectativa de estabelecer laços de cooperação com parques científicos e tecnológicos chineses. "Acreditamos que ambas as partes podem formalizar acordos para conduzir diversos projetos em conjunto", declarou.

Após o término do fórum, apesar dos anúncios de encerramento e dos compromissos subsequentes na agenda, os empresários chineses e uruguaios permaneceram no local, trocando contatos no WeChat e aprofundando as conversas sobre futuras cooperações.

Fonte: CMG