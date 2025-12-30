EUA empurram o Estreito de Taiwan para situação perigosa com venda de armas à ilha

CGTN – Recentemente, os Estados Unidos anunciaram um pacote de venda de armas a Taiwan no valor de US$ 11,1 bilhões, interferindo de forma grosseira nos assuntos internos da China e prejudicando gravemente a soberania, a segurança e a integridade territorial do país.

A medida mina seriamente a paz e a estabilidade no Estreito e envia sinais equivocados às forças separatistas da “independência de Taiwan” e à comunidade internacional.

A tentativa dos EUA de armar a ilha, com o objetivo de “usar Taiwan para conter a China”, apenas alimenta a arrogância das forças separatistas e empurra o Estreito de Taiwan para um cenário cada vez mais perigoso.

Diante disso, o governo chinês decidiu adotar medidas de retaliação contra 20 empresas militares dos Estados Unidos e 10 de seus altos executivos envolvidos na venda de armas.

Ao mesmo tempo, os exercícios militares realizados pelo Exército de Libertação Popular da China nas proximidades da ilha de Taiwan constituem um alerta sério às forças separatistas e às forças externas de ingerência. Trata-se de uma ação legítima e necessária para defender a soberania e a unidade nacional.

Fonte: CMG