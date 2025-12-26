TV 247 logo
      Exército chinês está em prontidão total, diz Ministério da Defesa chinês

      As operações militares de rotina e exercícios contra secessão na área são totalmente legítimos para proteger a soberania e integridade territorial

      CGTN – O porta-voz do Ministério da Defesa Nacional da China, Zhang Xiaogang, afirmou nesta quinta-feira (25) em uma coletiva de imprensa que o Exército Popular de Libertação da China (EPL) mantém prontidão operacional total, com capacidade de resposta imediata e garantia de vitória em qualquer cenário.

      Em resposta aos cerca de 3.600 voos de aeronaves do EPL em torno de Taiwan este ano (recorde histórico), Zhang Xiaogang reafirmou que Taiwan é parte inalienável da China. As operações militares de rotina e exercícios contra secessão na área são totalmente legítimos para proteger a soberania e integridade territorial.

      Sobre a legislação negativa dos EUA em relação a Taiwan, o porta-voz acusou Washington de violar compromissos, intensificar vendas de armas à região e encorajar forças separatistas da "independência de Taiwan", acelerando riscos de confronto no Estreito. Ele observou que qualquer tentativa de usar Taiwan para conter a China está fadada ao fracasso, e que buscar a "independência de Taiwan" apenas levará à autodestruição.

      Ao comentar o relatório do Pentágono 2025 sobre o desenvolvimento militar e de segurança da China, o porta-voz classificou o documento como propagação de "ansiedade de guerra". Disse ainda que os relatórios anuais dos EUA distorcem a política de defesa chinesa e difamam ações militares normais, estando saturados de erros e preconceitos geopolíticos para enganar a comunidade internacional.

      “A China está comprometida em buscar a reunificação pacífica com a máxima sinceridade e esforço, mas nunca renunciará ao uso da força, reservando-se o direito de tomar todas as medidas necessárias”, acrescentou Zhang Xiaogang.

      Fonte: CMG

