Feira do Festival da Primavera Chinês é realizada em Angola

CGTN – A Feira do Ano Novo Chinês foi realizada na Baía de Luanda, em Angola. O evento, de 31 de janeiro a 1º de fevereiro, foi organizado conjuntamente pela Embaixada da China em Angola e pelo Governo Municipal de Ingombota, da província de Luanda.

Estiveram presentes o embaixador da China em Angola, Zhang Bin, o ministro da Cultura de Angola, Filipe Zau, e a administradora municipal da Ingombota, Milca Caquesse, além de outras autoridades.O vídeo promocional da Gala do Festival da Primavera 2026, produzido pelo Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês), foi exibido no evento, levando as bênçãos do Ano Novo ao local e realçando o clima festivo.

Cerca de dez mil pessoas, incluindo chineses residentes em Angola, representantes de diversos setores da sociedade angolana e o público local, participaram da feira e apreciaram apresentações culturais da China e degustaram pratos típicos chineses.

Fonte: CMG