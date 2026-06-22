Fórum de Líderes Empresariais da APEC 2026 é realizado em Beijing

CGTN – O Fórum de Líderes Empresariais da APEC 2026 foi realizado ontem (21) em Beijing. Este ano é o “Ano da China” na APEC. Os participantes destacaram a necessidade de defender firmemente o sistema multilateral de comércio, tendo a Organização Mundial do Comércio (OMC) como núcleo, além de se opor ao unilateralismo e ao protecionismo, e de continuar promovendo a liberalização e a facilitação do comércio e do investimento.

Por iniciativa da China e com o amplo apoio das partes envolvidas, o Conselho Consultivo Empresarial da APEC restabeleceu, após oito anos, o Grupo de Trabalho sobre Conectividade e publicou duas declarações sobre o apoio à Área de Livre-Comércio da Ásia-Pacífico (FTAAP) e à conectividade. O presidente do Fórum de Líderes Empresariais da APEC 2026 e do Conselho Chinês para a Promoção do Comércio Internacional (CCPIT), Ren Hongbin, afirmou que a medida demonstra plenamente a expectativa comum de fortalecer a conectividade em diversas áreas.

Durante o fórum, os participantes realizaram debates aprofundados sobre temas de cooperação econômica e comercial regional, como integração econômica, conectividade e inteligência artificial, contribuindo com o setor empresarial para a construção de uma comunidade com destino compartilhado na Ásia-Pacífico, pautada pela abertura, inclusão, inovação, conectividade e cooperação mutuamente benéfica.

Fonte: CMG