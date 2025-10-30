Fórum global explora modernização de Xizang

CGTN – Um fórum foi realizado nesta quarta-feira na cidade de Nyingchi, na Região Autônoma de Xizang, no sudoeste da China, reunindo autoridades e especialistas de todo o mundo para compartilhar ideias e conhecimentos para o progresso sustentável da região.

Organizado pelo governo regional de Xizang, o fórum de um dia, oficialmente chamado de "Fórum 2025 sobre o Desenvolvimento de Xizang da China", atraiu um grupo diversificado de mais de 400 participantes, incluindo autoridades governamentais, diplomatas, especialistas de várias áreas e representantes de empresas e da mídia de 44 países e regiões.

Com o tema "Descobrindo uma bela Xizang e escrevendo um novo capítulo no planalto", o fórum se concentrou em tópicos importantes, incluindo comunicação internacional, diretrizes do Partido Comunista da China (PCCh) sobre a governança de Xizang na nova era, construção da imagem de Xizang, suas filosofias de desenvolvimento e caminhos práticos.

Enquanto a China formula o 15º Plano Quinquenal para o desenvolvimento econômico e social nacional, a modernização de Xizang se encontra agora em um novo ponto de partida histórico, disse Mo Gaoyi, vice-chefe do Departamento de Comunicação do Comitê Central do PCCh e diretor do Departamento de Comunicação do Conselho de Estado, na cerimônia de abertura.

Mo também destacou a troca de experiências de governança, melhorando o bem-estar da população e contando a história dos direitos humanos em Xizang, bem como aprimorando o intercâmbio e a aprendizagem mútua entre civilizações.

"A história de Xizang é uma história de transformação", disse Shahbaz Khan, diretor e representante do Gabinete Regional da UNESCO para a Ásia Oriental, em seu discurso de abertura proferido em nome do secretário-geral da ONU. "Estamos testemunhando que a região outrora remota agora está conectada por meio de infraestrutura moderna que liga até mesmo seus vales mais altos e comunidades mais distantes. Esses investimentos ampliaram as oportunidades, ao mesmo tempo em que possibilitaram melhor acesso a serviços, educação e mercados."

Desde seu lançamento em 2007, o fórum se tornou uma janela vital para a comunidade internacional compreender, observar e obter insights sobre Xizang. Este ano marca sua oitava edição.

Quatro subfóruns dedicados foram realizados para explorar caminhos na comunicação internacional, indústrias locais sustentáveis, envolvimento dos jovens e proteção ambiental no planalto.

Antes do evento principal, os convidados visitaram uma pastagem de alta altitude na vila de Lunang, ao lado de uma aldeia local e um parque pantanoso em Nyingchi.

Fonte: CMG