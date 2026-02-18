Gala do Festival da Primavera 2026 é transmitida no cinema de 8K em Milão

CGTN – O Centro Internacional de Radiodifusão (IBC, na sigla em inglês) dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina recebeu uma transmissão ao vivo especial nessa segunda-feira (16). Profissionais de mídia se reuniram no cinema de 8K no segundo andar para assistir à Gala do Festival da Primavera de 2026, produzida pelo Grupo de Mídia da China (CMG).

O evento, além de criar um ambiente festivo do Ano Novo Chinês, demonstra a capacidade do CMG na produção e transmissão de ultra-alta definição e o poder da manufatura inteligente chinês. Como parceiro exclusivo da tecnologia de 8K desta edição das Olimpíadas de Inverno, o CMG é responsável pela produção de sinais públicos internacionais de 8K para cerimônias e competições e instalou pela primeira vez o cinema de 8K no IBC.

Desde sua operação em 6 de fevereiro, o cinema recebe mais de 200 pessoas por dia, contando com a presença da presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Kirsty Coventry, e do presidente honorário do COI, Thomas Bach. O diretor-executivo do Serviço Olímpico de Transmissão (OBS, na sigla em inglês), Yiannis Exarchos, rendeu alto elogio à capacidade de produção e transmissão de 8K do CMG, aspirando uma cooperação mais profunda com a mídia chinesa para fomentar a fusão entre a cultura olímpica e as tecnologias audiovisuais de ponta.

Fonte: CMG