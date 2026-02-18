Gala do Festival da Primavera bate diversos recordes de transmissões

CGTN – Com a temática de “alegria, prosperidade e felicidade", a Gala do Festival da Primavera de 2026 ofereceu aos chineses em todo o mundo e amigos no exterior uma “ceia cultural” repleta de tradições, cultura e tecnologia.

Até as 8h desta terça-feira (17), hora em Beijing, o alcance total de todas as mídias dentro do país atingiu 23,063 bilhões de acessos, 37,3% acima do mesmo período do ano passado. A participação total na audiência ao vivo no mercado de televisão nacional alcançou 79,29%, atingindo o nível mais alto dos últimos 13 anos.

Durante a transmissão da Gala, o número médio de pessoas assistindo (ou ouvindo) simultaneamente por minuto chegou a 325 milhões, com o pico de audiência simultânea ultrapassando 400 milhões.

A Gala quebrou recordes históricos nos dados das novas mídias domésticas. O total de transmissões diretas na nova mídia dentro da China chegou a 16,207 bilhões, um aumento de 49% em relação a 2025. Destes, o número total de reproduções diretas em aplicativos próprios do CMG alcançou 770 milhões, um crescimento de 2,7%. O número de transmissões ao vivo acumuladas atingiu 605 milhões, um aumento de 60,05 milhões em relação ao ano passado. A versão acessível da Gala totalizou 28,3366 milhões de reproduções diretas nos aplicativos CCTV News, CCTV Video e YunTing, 144% acima do ano anterior.

O CMG transmitiu e reportou o programa em 85 idiomas. As reportagens relacionadas ao evento da CGTN (China Global Television Network) alcançaram 2,309 bilhões de visualizações globais e 843 milhões em vídeo, um aumento de 32,85% e 43,61% em relação ao ano passado, respectivamente. A emissora nacional mobilizou quase 4 mil veículos de comunicação em todo o mundo para transmitir e reportar a Gala simultaneamente, número 37,95% superior em relação a 2025. Mais de quatro mil telões públicos em 140 cidades de 98 países transmitiram e divulgaram o evento, com o número de alcance e telas crescendo 12,6% e 15,8% em relação ao ano passado, respectivamente.