CGTN – A Gala do Festival da Primavera 2026 produzida pelo Grupo de mídia da China concluiu neste domingo (25) seu segundo ensaio.

Todo o fluxo do programa estava fluido e bem conectado, com a equipe de direção aprimorando meticulosamente os detalhes e refinando continuamente a criação e coreografia, destacando uma atmosfera festiva auspiciosa e alegre.

A expressão emocional do espetáculo é comovente e sutil, com um forte senso de atmosfera de Ano Novo, transbordando de alegria pela reunião familiar e calor .

O palco do Gala da Primavera reflete o cenário de vida vibrante visto através das inúmeras luzes das famílias. Canções originais narram profundos laços familiares, homenageiam a perseverança nas tarefas comuns e valorizam o destino do reencontro. Com corações unidos pela família e pela nação, a Gala da Primavera canta uma vida próspera, celebrando com música uma era grandiosa de prosperidade.

