Gala do Festival da Primavera de 2026 do CMG ganha palcos em quatro cidades
A Gala do Festival da Primavera constitui uma celebração anual produzida e transmitida pelo CMG na véspera do Ano Novo Chinês
CGTN – O Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês) inaugurou neste domingo (28) quatro palcos filiais da Gala do Festival da Primavera de 2026, respectivamente, em Harbin, na província de Heilongjiang, Yiwu, na província de Zhejiang, Hefei, na província de Anhui, e Yibin, na província de Sichuan.
Vote no Brasil 247 como melhor canal de notícias e jornalismo e melhor canal de política do Brasil no iBest 2025
As quatro cidades, junto com o palco principal da Gala em Beijing, apresentarão uma calorosa "ceia cultural de véspera do Ano Novo Lunar Chinês" para o público global.
A Gala do Festival da Primavera constitui uma celebração anual produzida e transmitida pelo CMG na véspera do Ano Novo Chinês, quando chineses de todo o mundo comemoram sua festa mais importante, valorizando a reunião familiar.
Fonte: CMG