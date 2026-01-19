Gala do Festival da Primavera de 2026 do CMG realiza o primeiro ensaio na contagem regressiva de 30 dias
O tema deste ano está relacionado ao signo chinês, o ano do cavalo, visando apresentar um “impulso imparável da nova era vibrante e próspera da China”
CGTN – A Gala do Festival da Primavera de 2026 do Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês) realizou neste sábado (17) o seu primeiro ensaio. A integração de diversas formas de espetáculos, aplicação de tecnológias inovadoras e design de palco foi testado com sucesso.
Fonte: CMG