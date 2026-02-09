Gala do Festival da Primavera do CMG 2026 conclui quarto ensaio

CGTN – A Gala do Festival da Primavera 2026, produzida pelo Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês), concluiu neste domingo (8) o quarto ensaio.

Após repetidas sessões preparatórias, os diversos programas foram aprimorados, as performances dos atores ficavam mais vibrantes e as transições entre os segmentos se tornaram mais fluidas.

Desde que foi incluído na lista do Patrimônio Cultural Imaterial da Unesco, o Festival da Primavera se consolidou como um importante elo cultural entre a China e o mundo, com aproximadamente um quinto da população mundial celebrando o festival de diferentes maneiras.

Este ano, o evento "Prelúdio da Gala do Festival da Primavera", do CMG, foi realizado sucessivamente nos Estados Unidos, Rússia, França, Itália e em diversos países africanos. Como uma "festa cultural de Ano Novo", que conecta as emoções de pessoas ao redor do mundo, a Gala convida amigos chineses e estrangeiros a celebrarem juntos um feliz e auspicioso Ano do Cavalo!

Fonte: CMG